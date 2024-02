Le CSS lance le balado «Fiers de nos gens»

Le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska - Rivière-du-Loup se lance dans le monde de la baladodiffusion en diffusant le tout premier épisode du balado «Fiers de nos gens», animé par des élèves du territoire.

Ce projet novateur répond en tout point à l’une des missions du centre de services scolaire, en lien avec les contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP). En effet, les COSP ont pour but d’outiller les élèves dans leurs choix professionnels et favorisent ainsi la motivation et la persévérance scolaires.

«Le premier objectif est en effet de faire vivre cette opportunité réaliste d’animation à des élèves de la 4e et de la 5e secondaire de nos écoles qui s’intéressent au domaine des médias. En créant un partenariat avec le Groupe Radio Simard, qui offre la chance d’utiliser son studio du FM 107 à Rivière-du-Loup, ainsi que son expertise pour l’enregistrement des balados, on leur démontre également que c’est possible de faire carrière dans ce domaine, dans notre région», indique Geneviève Soucy, directrice générale adjointe.