Lancement de la loterie Chasse à l’as de coeur dans le Témiscouata

La Maison de la Famille du Témiscouata et les écoles du secteur de la Vallée des Lacs, annoncent le lancement de la loterie Chasse à l’as de coeur. Une partie des fonds aidera à la relocalisation de l’organisme dans des locaux mieux adaptés et l’autre partie à faire vivre des activités culturelles enrichissantes aux élèves.

Cette loterie est ouverte aux personnes âgées de 18 ans et plus. Les participants auront la possibilité d'acheter des billets en ligne ou dans les points de vente participants. La loterie débutera le 19 février et se terminera au moment où l’As de Cœur sera trouvé.

Le tirage au sort aura lieu tous les mardis à 19h à compter du 27 février à l’école secondaire de la Vallée-des-Lacs. Le tirage sera diffusé en direct sur la page Facebook : la Chasse à l’As de Cœur de la Maison de la Famille du Témiscouata.

Pour plus d'information ou pour acheter des billets, il faut contacter Guylaine Sirois à la Maison de la Famille du Témiscouata au 418 499-2633 ou Valérie Gauthier au 418 854-2192. Il est aussi possible de visiter le site web www.mdftemiscouata.com.