La FIQ demande à la député Maïté Blanchette Vézina de faire pression

Le FIQ-SPSICR BSL a tenu une action symbolique le 13 février au matin devant le bureau de la députée Maïté Blanchette Vézina à Rimouski. Cet évènement visait à lui rappeler que la santé de ses citoyens, y compris celle des professionnelles en soins de sa circonscription, est aussi sa responsabilité.

Le but de la démarche était simple : rappeler au gouvernement que les négociations avec la FIQ se poursuivent et qu’il est essentiel que les députés gardent les professionnelles en soins au cœur de leurs préoccupations. D’après le FIQ, Les conditions de travail dans le réseau de la santé doivent être améliorées pour garantir les soins auxquels la population a droit. Il est impératif que les élus maintiennent la santé dans leurs priorités dans les prochaines semaines à l’Assemblée nationale, soutient l’organisation.

«Les demandes actuelles du gouvernement mettent en péril la sécurité et la qualité des soins à la population. Comme professionnelles en soins, on ne peut pas accepter ces demandes. C’est pourquoi on est ici aujourd’hui : la négociation n’est pas terminée et le gouvernement doit trouver des solutions durables, à la fois pour régler la prochaine convention collective et pour régler les problèmes du réseau qui perdurent depuis des décennies. Le premier ministre dit qu’il veut revenir aux priorités. Il n’y a pas de priorité plus grande que la santé dans l’esprit des professionnelles en soins et des Québécois», estime Joannie Dubé.

La FIQ rappelle que les négociations avec le gouvernement sont en cours depuis plus d’un an pour le renouvellement de la convention collective de 80 000 professionnelles en soins qui prodiguent des soins 24 heures par et 7 jours par semaine à la population.