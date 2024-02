Semaine en famille : dix jours de plaisir sans relâche

Alors que les enfants attendent avec excitation le début de la relâche scolaire, la Ville de Rivière-du-Loup dévoile la programmation de sa Semaine en famille. Avec plus d’une quarantaine d’activités au calendrier entre le 1er et le 10 mars, les idées pour occuper les écoliers en congé seront faciles à trouver.

La Fête de l’hiver, l’un des temps forts de la programmation, sera célébrée le dimanche 10 mars de 10 h à 15 h dans le stationnement du Centre Premier Tech. Défis d’habiletés, initiation au fatbike, dîner de hot-dogs et autres surprises attendront les familles.

Le tout nouveau Café créatif de la Maison de la culture ouvrira également ses portes pendant cette semaine spéciale. Ce sera l’occasion de découvrir la Ruche d’art, un nouvel espace de création artistique libre rempli de matériel et d’équipement à utiliser gratuitement.

Au grand bonheur des petits enquêteurs, le populaire jeu de Cherche et trouve grandeur nature s’étendra de nouveau le long du sentier principal du parc des Chutes à compter du 1er mars. Les escouades familiales auront plusieurs semaines pour se lancer à la recherche, dans la forêt, d’animaux fantastiques géants échappés de livres d’histoires enchantées.

DU HIP-HOP À LA POPOTE

Parmi les autres faits saillants de la programmation 2024, mentionnons la projection d’un film familial au Cinéma Princesse, des compétitions de jeux vidéo, une glissade nocturne à la pente Frontenac, des séances d’initiation au volleyball et au basketball, de la danse hip-hop, un atelier de cuisine, du mini-yoga, un jeu de poursuite au laser, ainsi qu’une disco-patin sur le thème des héros.

La programmation détaillée se trouve au VilleRDL.ca/MesLoisirs. Pour les activités qui nécessitent une inscription, l’ouverture des places se fera le mercredi 14 février à 12 h, sur la plateforme en ligne. La période d’inscription se fermera le mercredi 28 février à 23 h. Il est à noter que la plupart des activités sont offertes gratuitement ou à prix modique.

Pour les petits et grands actifs qui auront encore de l’énergie à dépenser, rappelons que les infrastructures extérieures resteront accessibles tant que la température le permettra. Glissade sur tubes, patinoires de quartier, anneaux de glace et sentiers de ski de fond et de raquette à Saint-Ludger attendront donc les familles pour des parties de plaisir supplémentaires.