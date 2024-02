Détection rapide et traitement du streptocoque A

Des tests de dépistages gratuits peuvent maintenant être effectués par une infirmière dans un des points de service locaux du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Les personnes admissibles sont celles qui ressentent des symptômes s’apparentant à une infection à streptocoque du groupe A.

Les différents symptômes se manifestent comme un mal de gorge important, des ganglions du cou enflés, de la difficulté à avaler ou de la fièvre.

En cas de résultat positif, une ordonnance d’antibiotique sera remise. Pour accéder à ce service, il faut obligatoirement prendre un rendez-vous en ligne via Clic Santé (sous l’onglet prise de sang, dépistage et prélèvements) ou par téléphone au 1 888 862-3487 (option 2), et ce, 7 jours sur 7 entre 8 h et 16 h.

La majorité des maux de gorge, comme les pharyngites et les amygdalites, sont causés par des virus. Cependant, ces infections sont parfois provoquées par des bactéries, en particulier celle appelée streptocoque A. Le streptocoque A est responsable de 20 à 30 % des pharyngites ou amygdalites chez l’enfant et de 5 à 15 % des pharyngites ou amygdalites chez l’adulte.

En cas de pharyngite ou d’amygdalite à streptocoque A, un traitement par des antibiotiques permet de réduire la durée des symptômes, de diminuer les complications et la transmission de l’infection de personne à personne.