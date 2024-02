Survivor Québec : un Louperivois s’envole vers les Philippines

Sébastien d’Astous, originaire de Rivière-du-Loup, participera à la deuxième saison de la téléréalité Survivor Québec. L’émission animée par Patrice Bélanger, dont le tournage débutera dans les prochains jours, sera présentée sur les ondes de Noovo ce printemps.

Âgé de 47 ans et maire d’Amos, Sébastien D’Astous, est ingénieur en procédés métallurgiques de profession. Il est aussi préfet de la MRC d'Abitibi. Avec les années, malgré sa fierté de porter ces titres, il a l’impression de s’être perdu comme individu. «C’est pourquoi il a envie de se mettre au défi et de voir comment il s’en sortirait dans une microsociété où il n’a pas le contrôle et pas de statut».

Il tentera donc d’être le dernier survivant parmi les 20 joueurs québécois présents en Philippines. Pendant 44 jours, les participants devront remporter des épreuves physiques et mentales pour éviter l’élimination. Le gagnant méritera le grand prix de 100 000 $.