La fierté régionale à l’honneur pour la Semaine des régions 2024

Du 5 au 9 février se déroule la 13e édition de la Semaine des régions (SDR). Il s’agit d’une semaine durant laquelle Place aux jeunes en région (PAJR), avec l’aide de ses partenaires, met en lumière les attraits et les possibilités que les régions du Québec ont à offrir aux jeunes professionnels.

Sous le thème «La vie en région, t’as ça en toi», les régions, leurs habitants, leurs entreprises et leurs projets innovants sont mis à l’honneur. L’objectif : souligner la fierté régionale. La fierté est un sentiment profondément ancré dans le cœur des citoyens des régions du Québec, indique PAJR. «C'est un sentiment indescriptible, une connexion intime avec leur territoire, un attachement à un mode de vie authentique et avec la richesse de la communauté. Notre mission sera donc de partager cette passion avec le but ultime de semer des milliers de graines dans le cœur des jeunes du Québec et peut-être, qui sait, faire germer des centaines de projets d’établissement en région dans la prochaine année», souligne l’organisation.

Au cours de cette semaine thématique, une série d'événements, de rencontres, de visites et d'activités a été organisée pour permettre aux jeunes de découvrir ce que les régions du Québec ont à offrir. Que ce soit à travers des témoignages, des ateliers interactifs ou des excursions, PAJR tente d’ouvrir les horizons des jeunes qualifiés et les inciter à envisager de nouvelles perspectives de carrière et de vie en région. Plusieurs événements ont également été organisés avec les partenaires et les employeurs en région afin de faire découvrir la multitude de services personnalisés que peuvent offrir les agents Place aux jeunes.

«Les régions ont tellement à offrir et on peut vraiment en être fier. Qu’on parle de grands espaces époustouflants, un rythme de vie moins effréné, des opportunités d'emploi de grande qualité, des rencontres humaines extraordinaires, des projets dynamiques et bien plus encore, ce ne sont pas les attraits qui manquent», a partagé Luc Dastous, président de Place aux jeunes en région.

Pour plus d'informations sur la Semaine des régions 2024 et pour consulter le calendrier des événements, il faut consulter le site internet de PAJR.