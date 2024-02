100 % d’occupation dans les maisons des aînés du Bas-Saint-Laurent  

Les deux maisons des aînés et alternatives du Bas-Saint-Laurent affichent maintenant un taux d’occupation de 100 %, a confirmé le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Actuellement, 120 personnes occupent les dix maisonnées de l’établissement de Rivière-du-Loup, tandis que 72 personnes font de même dans les six maisonnées de celle de Rimouski.

Ces deux milieux de vie ont été inaugurés en 2023, soit en mars pour Rivière-du-Loup et en octobre pour Rimouski. L’admission des résidents s’est ensuite faite de façon graduelle afin de permettre une intégration optimale tant pour eux que pour notre personnel.

«Ce succès a évidemment été rendu possible grâce à l’implication de tous nos employés, gestionnaires et médecins», se réjouit le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Selon le gouvernement, les maisons des aînés et alternatives ont été conçues pour recréer davantage l'environnement d'un domicile chaleureux et pour offrir aux résidents un milieu de vie à dimension humaine.

Ce nouveau type de milieu de vie, ouvert sur la communauté, favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches.