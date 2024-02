Un autre billet acheté à Rivière-du-Loup est gagnant de 25 000 $

La Ville de Saint-Antonin a reçu cinq soumissions pour le projet de Centre des loisirs et de patinoire couverte. Les enveloppes ont été officiellement ouvertes le 5 février en fin d’avant-midi. Le soumissionnaire le plus bas est Marcel Charest et fils, qui a transmis des offres de 6 197 000 $ avant les taxes sans option, et de 6 263 650 $ avec trois ...