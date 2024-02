Gala Reconnaissance 2024 : La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet dévoile ses lauréats

Le 27 janvier dernier, après plusieurs mois de préparation, avait lieu le Gala Reconnaissance 2024 présenté par la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) et ses Partenaires CHAMPAGNE, soit le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et la Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska. Également, grâce la précieuse collaboration de ses partenaires-présentateurs de catégories Partenaire MAGNUM, soit Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, Extra Formation, la MRC de L’Islet, la MRC de Kamouraska, Hydro- Québec et Investissement Québec, huit entreprises de la région et membres de la CCKL ont été récompensées.

LES LAURÉATS

Catégorie «Développement durable», présentée par Hydro-Québec : Fromagerie le Mouton Blanc.

Catégorie «Croissance en affaires», présentée par Extra Formation : Ferme ViGo

Catégorie «Relève», présentée par la MRC du Kamouraska et la MRC de L’Islet :

Kamouraska : Base 132

L’Islet– Bar laitier Chouinard

Catégorie «Nouvelles pratiques RH», présentée par Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud : Aliments Asta

Catégorie «Innovation», présentée par Investissement Québec : Journal Le Placoteux

Catégorie «Personnalité d’affaires de l’année», présentée par Desjardins Entreprises Côte-du-Sud : Stéphanie Poitras, Aliments Asta.

«Coup de cœur du jury» : Boulangerie La Pocatière

ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE

La CCKL accorde une grande importance au principe de respect à long terme de l'environnement. C’est pourquoi elle tenait à faire de son Gala un événement écoresponsable. Ils ont donc mis en place des mesures afin d’éviter le gaspillage alimentaire en remettant à tous les invités une boîte compostable afin de ramener l’excédent de nourriture à la maison. La CCKL s’est aussi assurée d’une meilleure gestion des matières résiduelles sur place, a éliminé les emballages et compensera pour l’émission des GES qui a été engendrée par les déplacements vers le lieu de son événement grâce à la collaboration de l’organisme situé à L’Islet, Arbre évolution. Des arbres seront plantés dans le cadre du Programme de reboisement social.

Cet événement est l'un des plus importants de l’année pour la CCKL. De plus, la CCKL fête ses 65 ans d’existence en 2024. D'autres festivités sont à venir pour souligner cet anniversaire.