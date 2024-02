Les circuits André-Côté tirent leur révérence

Le Groupe Dubé a fait l’acquisition du Garage Windsor de Rivière-du-Loup, ajoutant ainsi une quatrième concession à son entreprise. Les marques Chrysler, Dodge, Jeep et Ram complèteront ses offres actuelles de véhicules Kia (Rivière-du-Loup et Edmundston) et Mazda. «On est vraiment heureux», exprime Dean Dubé, copropriétaire. «On tenait à ce que ...