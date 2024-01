Manger vert en hiver

Ne vous laissez pas berner par l’épais tapis de neige, les lames de glace et le froid persistant : on peut manger vert même en hiver! Plusieurs astuces existent pour adopter une alimentation équilibrée, savoureuse, éthique et écologique. Essayez-en quelques-unes!

Vous souhaitez vous lancer en jardinage cette année?

Saviez-vous que vous pouvez commencer à le planifier dès maintenant? Achetez vos semences lors des fêtes de semences ou auprès des producteurs de notre région. C’est l’occasion de s’inspirer, apprendre de nouvelles techniques et ne pas tarder dans le lancement de vos semis!

Les aliments locaux et de saison

Saviez-vous qu’un quart des émissions de gaz à effet de serre d’un québécois moyen est destiné à son alimentation? On ne vous apprend donc rien en vous disant que plus la distance entre le champ et l’assiette est courte, meilleur est l’impact environnemental.

Si vous n’avez vraiment pas le pouce vert, vous pouvez également soutenir des producteurs maraîchers près de chez vous. Pour celles et ceux qui n’avaient pas leurs paniers d’hiver, les inscriptions pour les paniers de légumes estivaux vont bientôt commencer : restez à l’affût!

Enfin, des aliments d’ici sont accessibles toute l’année. Repérez le logo « Aliments préparés au Québec » sur les produits transformés, les viandes et substituts, les fruits et légumes à longue conservation, ainsi que sur les pousses et germinations.

Les aliments à base de plantes

La production de protéines végétales (fèves, légumineuses) requiert moins d’espace et moins d’eau que les protéines animales. Réduire sa consommation de viande est un geste pour sa santé, son portefeuille et l’environnement. Avec l’argent économisé, vous pourrez vous permettre des produits de meilleure qualité : faits avec amour par des gens de la région.

Les aliments achetés en vrac et les aliments biologiques

Dépeints comme hors de prix, il y a moyen d’intégrer ces deux types d’aliments sans dépenser une fortune. Pour le vrac, les produits plus légers vous reviendront moins cher (épices, légumineuses, céréales, fruits séchés) en plus de vous permettre d’éviter le gaspillage. Les produits biologiques comme les bananes, le tofu, les laits végétaux, les légumineuses et certaines céréales n’ont pas une énorme différence monétaire. Lancez-vous!

Chronique « Les temps changent… pas que le climat! » réalisée par Co-éco, en partenariat avec les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et Les Basques.