Le Cégep de Rivière-du-Loup célèbre ses élèves finissants 

Dans le cadre de la 50e édition de sa soirée de reconnaissance de fin de parcours collégial, le Cégep de Rivière-du-Loup a fait le pari du revisiter en profondeur cette célébration bien ancrée dans sa tradition. Autrefois connu sous le nom de Gala des réussites, l’évènement s’est transformé cette année en une formule plus festive, inclusive et actuelle, tout en maintenant son objectif central : souligner l’engagement, la persévérance et les accomplissements des élèves finissants, mais surtout marquer la fin de leurs études collégiales.

Lors d’un 5 à 7 festif tenu le 9 mai à l’Hôtel Universel, près de 250 personnes parmi lesquelles figuraient des élèves finissants, leurs proches, des membres du personnel et des partenaires se sont réunies pour souligner la fin d’un chapitre et le début d’un nouveau. Présenté par la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, l’évènement offrait cocktail, photobooth, vox pop, bouchées et bar à bonbons. L’animateur Yan Imbault, avec humour et agilité, a rythmé la soirée de moments surprenants, allant jusqu’à présenter des numéros de cirque.

Inspirée par le monde marin, la soirée ayant pour thématique Larguez les amarres! est une invitation à détacher les cordages et quitter le port pour se lancer vers de nouveaux horizons. En écho avec l’environnement naturel et l’écosystème visuel de l’établissement, l'identité visuelle incarne l'esprit de Rivière-du-Loup et cette proximité avec le fleuve. Larguez les amarres! signifie, au-delà de la simple fin d'un parcours, un véritable départ pour les élèves finissants, que ce soit vers l’université ou le marché du travail.

Parmi les moments forts de l’évènement, la remise des prix a permis de souligner les parcours remarquables de plusieurs élèves. Racim Amghar, étudiant en Sciences de la nature originaire de Rivière-du-Loup, a reçu la bourse Excellence, la distinction la plus prestigieuse de la soirée, offerte par Soucy Industriel. Cette bourse est destinée à une personne étudiante qui possède un excellent dossier scolaire, une bonne maitrise du français parlé et écrit, qui s'est engagée dans son programme et dans les activités parascolaires et qui a fait preuve de leadeurship.

Quant à elle, la Médaille académique du Gouverneur général, remise par la Chancellerie du gouvernement du Canada, a été attribuée à Rahma Iggui, également étudiante en Sciences de la nature et native de Rivière-du-Loup, pour avoir obtenu les meilleurs résultats scolaires, tous les programmes confondus.

Présentée par l’entreprise Paraxion, la bourse Réussite et engagement communautaire a pour sa part été remise à Karianne Arsenault, étudiante en Gestion et intervention en loisir originaire de Québec. L’étudiante s’est distinguée par son implication exceptionnelle et sa participation soutenue à la vie collégiale.

Enfin, le prix Hercule récompense un membre de la communauté étudiante en dernière session de son programme qui a vaincu des difficultés au début de ses études, mais qui a bien su se reprendre. Ce prix a été remis à Benoit Chénard, étudiant en Soins préhospitaliers d’urgence originaire de Rimouski, pour sa détermination exemplaire.