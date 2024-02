Promutuel Assurance Côte-Sud, une nouvelle mutuelle solide et tournée vers l’avenir

Promutuel Assurance Montmagny L’Islet et Promutuel Assurance Rive-Sud ont reçu les approbations nécessaires des autorités règlementaires pour devenir officiellement Promutuel Assurance Côte-Sud.

«Ce regroupement permet maintenant à Promutuel Assurance Côte-Sud de solidifier ses activités», a commenté le nouveau président du conseil d’administration, René Goupil. «La nouvelle mutuelle sera ainsi une organisation plus forte, prête à faire face à la concurrence grâce à un pouvoir de développement accru.»

«Après des mois de travail, le moment est venu d’officialiser le regroupement », a ajouté Sylvain Fauchon, directeur général de Promutuel Assurance Côte-Sud. «Notre équipe est plus motivée que jamais! Nous travaillons ensemble à bâtir un modèle d’avenir qui offrira encore plus de services à nos membres-assurés», ont soulignés Nicolas Castonguay, 1er vice-président et Annie Gagnon, 2e vice-présidente de Promutuel Assurance Côte-Sud.

Le siège social de Promutuel Assurance Côte-Sud est situé à Lévis. La qualité de son service sur l’ensemble du territoire issu de la fusion est désormais assurée par les 150 employés des bureaux de service.

Avant de pouvoir regrouper les activités des deux sociétés mutuelles, plusieurs étapes ont été franchies. Les membres-assurés ont d’abord été appelés à se prononcer sur ce projet en assemblée générale extraordinaire le 9 mai 2023. Par la suite, Promutuel Assurance a publié une convention de fusion durant quatre semaines consécutives. Une demande a ensuite été soumise à l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui s’est assuré du respect des exigences légales par la nouvelle mutuelle. Enfin, l’AMF a fait une recommandation au ministre des Finances du Québec, qui a donné l’autorisation de regroupement le 1er janvier 2024.

Promutuel Assurance Côte-Sud compte maintenant sur l’expertise de ses 150 employés, au service de plus de 66 000 membres-assurés. Son volume-primes totalise plus de 105 millions de dollars.