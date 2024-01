Les priorités du député Bernard Généreux pour la rentrée parlementaire à Ottawa

Le 28 janvier dernier, Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, s'est joint à ses collègues du parti conservateur, lors d'une séance présessionnelle à Ottawa, en vue de la prochaine session parlementaire. Présidée par Pierre Poilievre, Chef du parti conservateur du Canada, cette session stratégique a clairement tracé les quatre axes d'action essentiels visant à promouvoir le bien-être des Canadiens et Canadiennes. Un engagement très fort guide désormais le chemin du parti conservateur pour cette période législative à venir.

COUPER LES IMPÔTS, BÂTIR DES LOGEMENTS, ÉQUILIBRER LE BUDGET ET S’ATTAQUER À LA CRIMINALITÉ

Le député Généreux souligne l'engagement ferme du parti conservateur envers ces quatre priorités fondamentales. «Comme le dit mon chef Pierre Poilievre, ces priorités sont celles des Canadiens et des Canadiennes. Ce sont les priorités conservatrices du gros bon sens», déclare Bernard Généreux.

La promesse de couper les impôts, bâtir des logements, équilibrer le budget et s'attaquer à la criminalité restera au cœur des actions du député pour répondre aux besoins de sa circonscription.

SOUTENIR LE PROJET DE LOI C-27 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DONNÉES PERSONNELLES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Bernard Généreux demeurera engagé dans le projet de loi C-27, mettant en lumière l'importance accordée à l'intelligence artificielle et à la protection des données personnelles. Le député promet de veiller à ce que ces sujets cruciaux soient abordés de manière éclairée et proactive.

STIMULER L’ÉCONOMIE ET SOUTENIR LES ENTREPRISES ET LA CULTURE (PRIORITÉS LOCALES)

En ce qui concerne les enjeux locaux, le député Généreux exprime son attachement profond aux préoccupations de sa circonscription. «Je veux apporter une amélioration de la productivité de nos entreprises manufacturières en allant chercher plus d’investissements, auprès de DEC Canada par exemple», affirme-t-il. Parmi ses autres priorités locales, on compte la continuation des cliniques de passeports, l'automatisation des entreprises par le biais de l'intelligence artificielle, les efforts pour stimuler la création de logements, et le soutien aux fêtes et festivals locaux auprès de Patrimoine Canada.

POURSUIVRE MON ENGAGEMENT ENVERS LA COMMUNAUTÉ

«Les gens de mon comté sont des gens merveilleux et travailleurs, et je veux leur démontrer que je suis là pour eux et avec eux», souligne Bernard Généreux. Son engagement envers sa communauté reste au cœur de son action politique.

Accompagné d’une équipe expérimentée, le service à la population n’aura jamais été aussi crucial en ces temps économiques mouvementés. «Mon équipe sera toujours présente pour la population, les nouveaux arrivants et les entrepreneurs pour les aider dans leurs recherches de solutions dans les relations avec le gouvernement fédéral», mentionne le député.