Sculptures à la dérive pour le 28e concours intercollégial

Le 28e Concours intercollégial de sculpture sur neige se déroulera du 2 au 4 février au centre-ville de Rivière-du-Loup sous le thème «Dérive». Cette année, 16 équipes en provenance de 11 établissements collégiaux de partout au Québec participeront à l’évènement.

Les équipes participantes disposeront de 50 heures pour réaliser leur projet à partir de blocs de 15 mètres cubes et aucun ajout de neige ne sera permis. Les deux équipes qui représenteront le Cégep de Rivière-du-Loup seront formées d’élèves des programmes Gestion et intervention en loisir et Arts visuels.

Cinq bourses totalisant près de 3 000 $ seront remises : le premier prix de 1 200 $, les deuxième et troisième prix de 600 $ et 450 $, une bourse Leadership de 300 $ ainsi que le coup de cœur du public d’une valeur de 300 $. Les équipes lauréates seront dévoilées dans les heures suivant la fin de l’évènement.

Le jury sera composé de Josée Bourgoin, Gabriel Bigaouette et Mathieu Allaire. Mme Bourgoin, sculpteure professionnelle et tourneuse sur bois, a toujours été immergée dans l’univers de la sculpture et a même été impliquée dans l’accompagnement d’équipes de sculpture sur neige dans des éditions précédentes.

M. Bigaouette, quant à lui, est un sculpteur professionnel qui a une vaste expérience des évènements de sculpture sur neige tant au niveau local que national. Il œuvre en tant que sculpteur, conférencier et formateur de sculpture sur neige.

Finalement, pour faire écho au thème, le jury sera complété par Mathieu Allaire, administrateur du Club nautique de Rivière-du-Loup. Adepte de voile depuis plus de 10 ans, il a une grande connaissance de la navigation. Sa passion pour le nautisme l'a amené à connaitre le fleuve et ses courants de Trois-Rivières à Anticosti.

Grâce à la participation du Musée du Bas-Saint-Laurent, un parcours d’interprétation des différentes sculptures sera offert dès 14 h à partir du parc Blais, le dimanche 4 février, et ce gratuitement.

L’organisme Espace Centre-ville prêtera également main forte au Concours en proposant des activités sur la ruelle Saint-Laurent qui sera convertie en rue piétonne avec, au programme, feux de camp, chaises Adirondack et jeux libres pour la durée de l’évènement. À cette ambiance conviviale s’ajoutera une dégustation de sandwichs choco-guimauves le vendredi 2 février de 16 h à 20 h. Les activités de la ruelle Saint-Laurent se tiendront de 16 h à 20 h le vendredi 2 février, de 12 h à 20 h le samedi 3 février et de 12 h à 16 h le dimanche 4 février.

Le Concours est organisé par Élisabeth Boucher Gagnon, conseillère à la vie étudiante au Socioculturel du Cégep de Rivière-du-Loup, appuyée par Denis Beauséjour et Louis-Pier Dupuis Kingsbury, respectivement enseignant et technicien en travaux pratiques au Département des arts.