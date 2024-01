La MRC de Témiscouata en action dans le développement de l’offre de vélo

De Tourisme Bas-Saint-Laurent : Lionel Jourdan (conseiller en développement et structuration de l'offre), Caroline Roy (directrice développement et administration) et Pierre Levesque (président-directeur général). De la MRC de Témiscouata : Denis Ouellet (directeur général), Claudine Boucher (conseillère en communication et en promotion touristique), Steve Murray (directeur du développement) et Michelle Caron (chargée de projets et responsable des ententes de délégation).