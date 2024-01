Le Groupe Morneau passe à la quatrième génération

Le Groupe Morneau annonce son passage à la quatrième génération à la présidence, marquant un jalon important dans son histoire. La célébration de cette transition s'est tenue le 23 janvier lors d'une cérémonie à Saint-Arsène, lieu symbolique où tout a commencé pour l'entreprise.

Sous la direction d'André Morneau, président depuis 1988, le groupe a connu une croissance fulgurante et a diversifié ses activités. Ce dernier, tout en cédant la présidence, continuera de jouer un rôle crucial en tant que président du conseil d'administration, garantissant ainsi la pérennité et la continuité des valeurs de l'entreprise.

Dans un esprit de continuité et d'innovation, Catherine et David Morneau, représentants de la nouvelle génération, assumeront désormais la coprésidence. Cette décision marque un nouveau chapitre dans l'histoire de l'entreprise, assurant une transition fluide tout en préservant les principes clés qui ont contribué au succès de Morneau.

Fondé il y a plusieurs décennies, le Groupe Morneau s'est développé pour devenir un leader dans l’industrie du transport et de la logistique. Aujourd'hui, l'entreprise compte 1 500 collaborateurs, répartis dans 23 terminaux situés dans 3 provinces canadiennes : le Québec, l’Ontario et le Labrador. Avec quatre centres administratifs à Saint-Arsène, à Québec, à Montréal et à Toronto, le Groupe Morneau est un exemple de réussite et d'innovation.

Fort de ses trois unités d'affaires, GEO, BOREA et GLOBAL, le Groupe poursuit son expansion dans le secteur en mettant l'accent sur l'innovation, l'excellence du service et l’engagement profond envers ses collaborateurs et sa clientèle.

Cette étape significative témoigne de la capacité du Groupe Morneau à s'adapter et à prospérer. Elle illustre également sa détermination à continuer son expansion, tout en restant ancrée dans ses valeurs et ses origines.