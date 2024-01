Rivière-du-Loup souhaite conserver six sièges de conseillers

Le conseil municipal de Rivière-du-Loup a demandé à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, de ne pas augmenter le nombre de conseillers siégeant à son conseil lors de la séance ordinaire du 22 janvier.

C'est que les plus récentes estimations faites par l'Institut de la statistique du Québec confirment que la population louperivoise a bien franchi le cap des 20 000 habitants, se situant présentement à . De ce fait, son conseil municipal devrait compter sur la présence d’au moins huit conseillers contre six actuellement.

Le conseil actuel estime cependant que le nombre de conseillers et conseillères est suffisant et qu’il lui permet d’assurer une représentation «juste, équitable et efficace» de la population. Il a donc demandé le statu quo, comme le permet la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Dans une résolution adoptée lundi soir, la Ville a souligné que le taux de croissances de sa population demeurait faible depuis quelques années. On ajoutait également qu’il n’était pas prévisible que la population de Rivière-du-Loup connaisse une augmentation importante de ses habitants à court et moyen terme dans un contexte où la population générale du Bas-Saint-Laurent est en décroissance et que cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années.

Selon Mario Bastille, la division actuelle du territoire répond aux besoins de la population. Il soutient que le maintien de la division du territoire de la Ville en 6 districts électoraux permettrait également d’éviter des dépenses jugées non essentielles.

«On essaie, parce qu’on croit qu’on peut continuer, à six, de faire un bon travail», a-t-il résumé. «Maintenant, il faudra voir la décision du ministère.»

Si le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation refuse la requête des élus louperivois, il faudra s’attendre à ce que 8 postes de conseillers et conseillères soient à pourvoir lors des élections municipales de 2025.