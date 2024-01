Plus de 315 000 $ amassé au 27e téléradiothon de La Ressource

La Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a amassé 315 189 $ lors de son 27e téléradiothon. L’objectif de cette année était 300 000 $.

Voici les résultats par secteurs : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a récolté 55 639 $, le Bas-Saint-Laurent a reçu 119 900 $ et le bureau régional situé à Rimouski a collecté 139 650 $.

Ce 27e Téléradiothon, sous la direction artistique de Nelson Minville et la réalisation télévisuelle de l’Agence Ambassade, a été un très beau succès, selon La Ressource. L’an dernier c’est un montant de 326 876 $ qui avait été recueilli.

Le spectacle de deux heures, diffusé sur les télés communautaires et sur le web, était animé par l’humoriste Marc-Antoine Lévesque et regroupait les prestations de Guylaine Tanguay, Renée Wilkin, Marc Déry, Pépé et sa guitare et Benny Jones ainsi que le BIZZ BIZZ Band sous la direction musicale de Marie-Anne Arsenault.

Soulignons aussi la participation de Johanne Francoeur de l’Harmonie, une troupe formée par l’Association des personnes handicapées de l’Estran. La participation du Chœur Gospel de l’École de musique du Bas-Saint-Laurent et d’un ensemble de cuivres est venue donner du «punch» à cette soirée.

La Ressource remercie chaleureusement ses partenaires, les donateurs, les artistes et artisans, les médias et, bien sûr, les bénévoles de tous les secteurs de son territoire.

L’équipe est fière du travail accompli et des résultats obtenus dans le contexte socio-économique difficile actuel.