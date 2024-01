Marchons ensemble pour soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques

À l’occasion de la Marche SP 2024, des personnes se réuniront dans tout le Québec afin de célébrer le pouvoir de la collectivité et de soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques (SP), le dimanche 26 mai prochain.

La Marche SP est un événement de collecte de fonds organisé au profit des gens vivant avec la SP ou touchés par cette maladie. Elle constitue souvent le premier point de contact pour ces personnes et permet la création de liens solides entre les membres de la collectivité de la SP.

Grâce aux fonds amassés dans le cadre de cet événement, Sclérose en plaques Canada est en mesure d’investir dans la recherche sur la SP et de financer des services essentiels en vue de changer des vies.

Ainsi, lorsque les gens s’inscrivent à la Marche SP et amassent des fonds, ils agissent concrètement pour soutenir les personnes ayant la SP et contribuer à la concrétisation de la vision de SP Canada : un monde sans SP.

La Marche SP se tiendra au parc Beauséjour, à Rimouski, et à l’héligare de Cacouna. Le départ de la marche se fera à 10 h.

Pour en savoir plus sur la Marche SP et connaître les options de participation offertes, rendez-vous à marchesp.ca.

Cette année, SP Canada a la chance d’avoir deux co-présidents d’honneur bien engagés dans la communauté et qui feront rayonner l’événement : Jean-Maxime Mercier, propriétaire de Via Capitale Horizon et Pierre Chassé de Puribec.

«Lorsque nous avons été approchés par Mathieu de SP Canada – Bas-Saint-Laurent afin d'être coprésidents d'honneur de la ''Marche SP'', nous avons spontanément répondu oui. Puisque notre événement annuel ''L'Épreuve Chassé/Mercier'' se veut multicause et que nous savions que les ravages liés à la sclérose en plaques allaient en croissant d'une année à l'autre au Bas-Saint-Laurent et au Québec, il devenait naturel de soutenir cette ''Marche''. Celle-ci a lieu à la fin mai de chaque année et est devenue une tradition bas-laurentienne dont nous voulions être présents afin de faire notre part», mentionne les présidents d’honneur de la Marche SP Bas-Saint-Laurent 2024, Jean-Maxime Mercier et Pierre Chassé.