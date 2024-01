Une somme de 9,7 M$ pour des projets en mobilité durable

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, invitent les organismes admissibles au Programme d’aide aux nouvelles mobilités (NOMO) à déposer leurs demandes d’aide financière dès maintenant, ou d’ici le 15 mars.

Le programme NOMO vise à soutenir l’intégration de services de mobilité des personnes afin de les rendre plus durables, connectés, accessibles et mieux adaptés aux besoins des citoyens, en exploitant les possibilités offertes par la technologie et les communications. Par exemple, il peut servir à faciliter la création d’une application qui intègre les services d’autobus, de vélopartage et d’autopartage dans une municipalité. Le programme peut aussi financer l’établissement de plans de gestion des déplacements par des employeurs au profit de leur personnel, de même que la mise en place des mesures qui en découlent.

«Dans notre Plan d’action en sécurité routière 2023-2028, nous nous sommes engagés à soutenir davantage les municipalités dans le financement du transport actif et c’est ce que nous mettons en œuvre aujourd’hui. Offrir des solutions performantes, attrayantes et accessibles pour réduire l’utilisation de l’auto en solo est essentiel pour stimuler le transfert modal. Notre gouvernement investit pour soutenir des initiatives qui vont dans cette direction», indique la ministre Geneviève Guilbault.

«Le secteur des transports est le principal émetteur de gaz à effet de serre (GES) au Québec. C’est donc un secteur où il y a encore beaucoup à faire et où les solutions passent inévitablement par l’innovation ainsi que par l’utilisation des transports actifs, collectifs et partagés. Les projets qui seront financés contribueront à rendre plus attrayante l’utilisation de ces divers modes de transport, en comparaison à l’auto solo, pour qu’ils soient adoptés par une majorité», ajoute le ministre Benoit Charrette.

NOMO est financé par le Fonds des réseaux de transport terrestre et le Fonds d’électrification et de changements climatiques.