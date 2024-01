Une subvention de 2,8 M$ pour le garage municipal de Saint-Jean-de-la-Lande

Les élus de Saint-Jean-de-la-Lande ont eu une bonne nouvelle le 7 décembre. La Municipalité a reçu une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui confirmait l’octroi d’une subvention de 2 808 720 $ pour la construction d’un nouveau garage municipal.

Au départ, le montant qui devait être accordé grâce au Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales s’élevait à 2,3 M$. Il était cependant sujet à changement selon les résultats d’appels d’offres.

Trois soumissionnaires ont répondu à la demande de service de la Municipalité lancée du 12 juillet au 31 aout. C’est la compagnie Kamco Construction de La Pocatière qui a obtenu le contrat, avec la soumission la plus basse à 2 812 000 $.

Selon M. Charest, 300 000 $ séparaient les offres entre elles. Les autres entreprises qui ont tenté leur chance sont AGM Construction de Saint-Antonin et Construction Unic de Saint-Marc-du-Lac-Long.

La subvention accordée par le gouvernement couvre 83 % des couts liés au garage municipal et un abri abrasif. L’infrastructure sera alimentée à l’énergie solaire. Deux réservoirs, un d’essence et un de diesel, seront aussi installés.

«On a hâte d’améliorer nos services et de donner des conditions de travail acceptables à nos employés», souligne Léo-Paul Charest. Avec cette construction, qui commencera en avril et risque de prendre fin en octobre, la Municipalité pourra faire des économies sur les équipements qui ne seront plus à ciel ouvert. Les employés pourront aussi avoir accès à de l’eau et à une toilette.