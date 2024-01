Une tempête se dirige vers l’est du Québec

L’entente de principe conclue entre le Front commun et le gouvernement du Québec, qui prévoit notamment une bonification salariale de 17,4 % sur cinq ans, est «intéressante», selon le Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage. Ce sera maintenant à ses membres, et à ceux des quelque 300 syndicats impliqués, de juger et se prononcer. Jointe ...