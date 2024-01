Arrivée du premier bébé de l’année au Centre hospitalier régional du Grand-Portage

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup annonce que le Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) a vu naître son premier bébé de l’année 2024. Il s’agit de la petite Jade, fille de Laurence Brochu et Maxime Ouellet de Saint-Pierre-de-Lamy, née le 1er janvier à 2 h 55 et pesant 2,57 kg.

L’événement «Premier bébé de l’année», initié en 2009, a permis d’accueillir comme il se doit, bébé Jade Ouellet. La Fondation a remis à la famille: un certificat-cadeau de 25 $ de la Boutique Au Bout’Chou, une carte-cadeau de la boutique Cubik Chaussures de 30 $, un arrangement floral du Sentier Fleuri, un tapis de jeu offert par la Boutique du jouet, une carte-cadeau de 100 $ de Pharmaprix, et une mini séance photo express de la photographe Catherine Roy.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est heureuse de pouvoir souligner cet événement et remercie grandement ses commanditaires pour leur grande générosité et leur engagement, année après année. Elle tient également à souligner le savoir-faire et le professionnalisme de l'équipe de périnatalité du CHRGP qui a su accompagner la famille dans cette belle expérience.

Pour en savoir davantage sur la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup ou pour faire un don pour la santé des gens d’ici, il faut se rendre au www.santerdl.ca, appeler au 418 868-1010 poste 2237 ou encore visiter la page Facebook.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup vous souhaite une très belle année 2024, qu’elle vous apporte amour et santé!