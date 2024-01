Impatience et fébrilité au Club Amiski de Saint-Antonin 

Il y a quelques années à peine, la période du temps des Fêtes était un moment tout indiqué pour sortir ses skis de fond et profiter des nombreux kilomètres de sentiers que la région peut offrir. Cette année, les amateurs ne glissent pas, ils tapent plutôt du pied devant l’impossibilité de pratiquer l’un de leurs loisirs hivernaux préférés.

Au Club de ski de fond et de raquette Amiski de Saint-Antonin, les membres sont impatients, il n’y a pas de cachette. En décembre, les plus enthousiastes ont eu l’opportunité de skier durant deux fins de semaine consécutives, mais le plaisir a été de courte durée. Aujourd’hui, le club n’est pas en opération, absence de neige oblige.

«On aurait souhaité un Noël blanc, mais on n’a pas eu cette chance», a récemment confié le vice-président du club, Daniel Talbot. «Actuellement, on se croirait en automne. C’est particulier. On espère que la saison pourra débuter rapidement et s’étirer en avril.»

Dans les derniers jours, des bénévoles du club ont retravaillé les sentiers afin de les préparer, pour une deuxième fois, en vue d’une ouverture prochaine. Des arbres, tombés en raison des forts vents, ont notamment été coupés et déplacés.

«Nous avions vécu une situation similaire l’an dernier, dans une mesure peut-être un peu plus importante encore. On va peut-être vivre cela de plus en plus», a noté M. Talbot, impliqué auprès du club depuis plusieurs années.

«Les bénévoles ont été très coopératifs. Ils ont hâte eux aussi de pouvoir en profiter.»

Le club n’ayant pas les moyens de s’offrir des canons à neige, il compte travailler davantage sur le fond des sentiers afin de s’adapter à la réalité d’un mois de décembre plus chaud. «On pourra donc ouvrir avec un minimum de neige», a expliqué Daniel Talbot. «Actuellement, s’il pouvait s’il pouvait tomber environ 10 centimètres, on serait capable de faire quelques kilomètres.»

Pour le Club Amiski, la période d’inactivité pendant le temps des Fêtes aura un impact direct sur ses revenus. On estime qu’environ 10 000 $ n’atteindront pas les coffres, puisque des billets journaliers ne seront pas vendus et des équipements ne seront pas loués. Il s’agit d’une situation similaire à 2022.

Malgré le début de saison qui se fait attendre, les membres du club Amiski gardent tout de même le moral. Cette saison, parmi les nouveautés, le sentier principal a été élargi sur environ deux kilomètres. Les enfants de 14 ans et moins ont aussi maintenant accès aux installations et au prêt d’équipement tout à fait gratuitement. Une belle occasion de faire bouger et prendre l’air en famille.