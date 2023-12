Hausse des inscriptions pour la Joujouthèque de Rivière-du-Loup

Au cours de la dernière année, la Joujouthèque de Rivière-du-Loup a connu une importante augmentation de son nombre de membres. La responsable, Hélène Ouellet, indique que l’organisme a enregistré une quarantaine d’inscriptions en 2023, du jamais vu.

«On reçoit beaucoup de nouveaux arrivants et des familles qui nous sont référées par le bouche-à-oreille», explique Mme Ouellet. En moyenne, la Joujouthèque comptait au maximum une trentaine d’inscriptions par année. Ce service de prêt fonctionne de la même manière qu’une bibliothèque. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire afin d’emprunter des jouets, en rotation tous les 15 jours.

«Cela évite aux parents de dépenser beaucoup d’argent et ça leur permet d’avoir accès à un bel inventaire de nouveaux jeux pour leurs enfants», ajoute Hélène Ouellet.

La grande vente de jouets et de jeux usagés, complets et en bon état, qui a lieu au début du mois de décembre permet de financer l’achat de nouveaux jeux. Il s’agit de la principale source de financement de l’organisme. La mission de la Joujouthèque est de lutter contre la surconsommation tout en permettant aux familles d’avoir accès à des jouets et des jeux de qualité à moindre prix.

«On sait combien ça coute, c’est beau de voir aller les enfants dans la Joujouthèque et ça fait du bien autant aux familles qu’à nous autres qui travaillons-là […] Tous les jouets reviennent en bon état et propres. Ça apprend aux enfants à faire attention aux biens d’autrui», constate la responsable de la Joujouthèque de Rivière-du-Loup. Un nouvel arrivage est prévu à la réouverture de l’organisme le 6 janvier.

Les responsables de la Joujouthèque ont été conseillés par les familles et les usagers afin de faire leurs plus récentes acquisitions. Elles reçoivent aussi des personnes plus âgées qui renouvellent leurs jeux de société en location afin d’y jouer en groupe lors d’activité sociales.

Présente à Rivière-du-Loup depuis 1976, la Joujouthèque est maintenant située sur la rue Frontenac, dans le pavillon Adrien-Girard. Cet organisme est affilié avec la Maison de la famille du Grand-Portage. Il collabore aussi avec la Ville de Rivière‑du‑Loup et le CISSS du Bas-Saint-Laurent, par le biais du CLSC de Rivière-du-Loup.