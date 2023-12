Du nouveau matériel pour la salle de jeu de la pédiatrie du CHRGP

Grâce aux dons amassés lors de la collecte initiée par les stations de radio CIBM-FM et CIEL-FM de Rivière-du-Loup en décembre 2022, la salle de jeux de la pédiatrie s’est vu remettre du nouveau matériel, ainsi que de nouveaux jeux pour les enfants qui y séjournent.

En collaboration avec la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, les stations de radio CIEL-FM et CIBM-FM ont sollicité l’aide de généreux donateurs afin d’offrir de nouveaux matériels, accessoires et jouets pour améliorer et moderniser la salle de jeux pour les enfants malades en pédiatrie. De plus, des dons ont été amassés aux caisses du Canadian Tire durant deux semaines au début du mois de décembre 2022.

Rappelons que, grâce à la générosité des donateurs dont Canadian Tire de Rivière-du-Loup et à CarrXpert Gagnon Rivière-du-Loup, ce sont 6 250$ qui ont été amassés pour le département de la pédiatrie du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP).

Nintendo Switch, téléviseur, chaise haute, balançoire, cube d’activités en bois, tapis de sol et autres font désormais partie du quotidien des enfants malades de notre région, afin de leur redonner le sourire et d’adoucir leur séjour.