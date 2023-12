Dégelis en fête offre un cadeau à ses festivaliers

En collaboration avec le Groupe Veloce, plus particulièrement Témis Chevrolet et Témis Chrysler, le comité organisateur de Dégelis en fête dévoile une partie de sa programmation. Avec le temps des fêtes qui approche, il annonce, pour sa 7e édition qui se tiendra du 27 au 30 juin 2024, la présentation du groupe Alter Ego Expérience le samedi 29 juin.

Alter Ego expérience est une revue musicale des années 70, 80 et 90 où défilent, sous forme de medley, les plus grands succès du répertoire pop, rock et disco. L’énergie des artistes, la qualité de la musique, les excellents numéros de danse et les multiples changements de costumes en font un divertissement incontournable. Du jamais vu à Dégelis en fête.

Grâce au Groupe Veloce, le spectacle à grand déploiement sera offert gratuitement aux festivaliers.

Avec divers partenaires, le comité organisateur est à préparer la programmation de l’édition 2024. D’ici là, il confirme le retour du gymkhana, de la tire de chevaux, du tournoi de volley-ball de plage, du 5 à 7 Optimistes, du bingo Sylvain Soucy et des grandes retrouvailles de l’École secondaire de Dégelis.