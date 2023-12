Retour à la normale pour le système d’aqueduc à Saint-Modeste

Élus, gens d’affaires et intervenants des milieux socio-économiques étaient réunis à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup afin d’assister à une mise au point attendue de la Société des traversiers du Québec (STQ) et de la députée Amélie Dionne dans le dossier du lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix. La majorité sera restée sur sa ...