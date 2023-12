Des créneaux d’apprentissage pour tous les âges à l’ÉMAC

L'École de musique Alain-Caron (ÉMAC) de Rivière-du-Loup ouvre ses portes aux mélomanes de tous les âges en quête d'une expérience musicale enrichissante, peu importe leur niveau.

«Nous entamons 2024 avec fébrilité. Il y a des listes d’attente pour certains cours privés et notre offre est plus grande et diversifiée que jamais», note le directeur général, François Lévesque.

Les familles pourront apprendre le violon dans une formule originale de duo parent-enfant. La chorale le Chœur du fleuve, dirigée par Maryse Simard, permettra quant à elle aux adultes de se réunir et partager leur passion. Il sera possible de faire un essai sans frais aux deux premières rencontres.

La Chorale interculturelle est l’opportunité idéale pour les nouveaux arrivants de se connaître et se monter un réseau social. L’inscription est gratuite et il y a même une halte-garderie sur place.

Sous la direction de Carey Brady, l’Orchestre de chambre du Littoral accueille violonistes, altistes, violoncellistes et autres joueurs d’instruments à vent, qui préparent des prestations toujours très populaires.

Les 3 à 6 ans ne sont pas en reste, avec les activités d’Éveil musical, les samedis matin. Tout cela en plus des cours individuels d'alto, basse électrique, batterie et percussions, chant, clarinette, flûte traversière, guitare, piano, saxophone, trombone, trompette, ukulélé, violoncelle et violon.

Pour s’inscrire, rendez-vous au www.emacrdl.com.