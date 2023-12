Plus de 16 000 $ pour la collecte locale Marto et ses Ti-Pauvres

La générosité des gens envers les familles de la région de Rivière-du-Loup ne s’estompe pas et c’est d’autant plus vrai à l’approche des Fêtes. Le plus récent rendez-vous de la traditionnelle collecte Marto et ses Ti-Pauvres a de nouveau été un franc succès avec 16 300 $ récoltés en dons, bonbons, petites douceurs et jouets de toutes sortes.

Organisée une nouvelle fois dans les locaux du Complexe GP de Rivière-du-Loup, la collecte a réuni des gens de tous les milieux pour la bonne cause, le 15 décembre. La Louperivoise Maripier Morin agissait également comme marraine de l’événement.

Il s’agit du meilleur résultat de la collecte régionale depuis sa première organisation, à l’exception de celle de 2022 qui avait été hors norme puisqu’elle célébrait les 20 ans de l’initiative de l’animateur de radio Marto Napoli. Plus de 31 000 $ en dons avaient alors été amassés.

«Les gens de Rivière-du-Loup sont toujours là et ils répondent présents. C’est impressionnant», s’est réjoui Sylvain Arbour, l’un des organisateurs de l’événement local, en début de semaine.

«Cette année, c’est plus de 16 000 sourires qu’on nous a offerts dans les derniers jours.»

La soirée de vendredi a été elle-même un beau succès, mais ce n’était pas tout. L’organisation a eu une autre belle surprise en début de semaine, alors qu’une équipe de l’entreprise Premier Tech, dirigée par Sébastien Lévesque, a offert un don évalué à plus de 3000 $.

«C’était complètement inattendu, mais c’est venu nous donner un sérieux coup de main», a souligné Sylvain Arbour. «C’est issu d’une initiative personnelle et nous sommes très reconnaissants de leur aide.»

La collecte a été rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs personnes, dont les frères Martin et Steve Pomerleau du Groupe Grand-Portage. Tous les dons étaient aussi accumulés dans un autobus d’Autocar Bas St-Laurent, de même que dans un petit camion du Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, l’organisme qui permettra de faire profiter de la récolte à de nombreuses familles du territoire.

Dans les dernières années, la collecte Marto et ses Ti-Pauvres avait permis d’amasser des sommes d’environ 7 155 $ en 2020 et 10 800 en 2021. Des sommes records à chaque fois. Le résultat 2023 confirme une fois de plus que la campagne est bien implantée dans la région et que son nom est maintenant reconnu.

«On suit toujours la même progression, malgré la diminution marquée du pouvoir d’achat des gens [dans le contexte économique actuel]», a analysé Sylvain Arbour.

Notons que la collecte Marto et ses Ti-Pauvres – dont l’idée est née en 2002 afin de compléter le travail des guignolées traditionnelles – a aussi été un succès dans la région de Québec où elle est de grande envergure.