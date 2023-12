L’école de la Joie à Saint-Simon-de-Rimouski reçoit 10 000 $

L’école primaire de la Joie, située à Saint-Simon-de-Rimouski, a reçu une superbe surprise le mois de novembre dernier. Le Comité des retrouvailles de Saint-Simon lui a offert un chèque au montant de 10 000 $.

Ce dernier a été remis à la présidente du conseil d’établissement, Catherine Bérubé, et Nadia Plourde, la directrice adjointe de l’école de la Joie, lors d’une réunion du conseil municipal. La somme avait été récoltée par le groupe dans le cadre de leur Journée des retrouvailles.

«Il était important pour nous de démontrer tout l’amour que nous avons pour notre école ainsi que le rôle qu’elle joue pour les Simonois d’aujourd’hui et de demain», a précisé la présidente du comité des retrouvailles des anciens, Huguette Rioux.

Pour le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, il s’agit d’un geste d’une générosité exceptionnelle. De plus, parce que l’école de la Joie et l’école de l’Oiseau Chanteur sont des écoles cycles, les enfants de Saint-Simon-de-Rimouski et de Saint- Mathieu-de-Rioux seront en mesure de bénéficier de la générosité du comité.

«Au CSSFL, nous sommes fiers d’être plus près de nos communautés. Ce don représente plus qu’une somme d’argent pour notre école et son équipe dévouée. Il représente aussi la force des liens qui unissent notre établissement scolaire aux gens de Saint-Simon-de-Rimouski», a affirmé la directrice générale du CSSFL, Nancy Couture.

La direction de l’école de la Joie mettra en place un comité de réflexion afin de déterminer comment sera utilisée la somme.