Deuxième édition du volet collectif d’aide financière de la Fondation pour la Persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

La Fondation pour la Persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs encourage de nouveau cette année la collaboration et la persévérance par le biais d’une aide financière de son volet collectif et lance sa période d’appel de projets du 18 décembre 2023 au 2 février 2024.

Pour une deuxième année, 15 000 $ seront répartis pour soutenir financièrement des initiatives contribuant au développement personnel de l’élève, à sa motivation et à la qualité de ses apprentissages, et ce, jusqu’à concurrence de 2000 $ par projet.

Le soutien par le volet collectif est une façon de donner des outils supplémentaires pour offrir aux élèves des milieux d’apprentissage stimulants où leur persévérance est soutenue de multiples façons. De plus, il permet de rejoindre un plus grand nombre de jeunes qui fréquentent le CSS du Fleuve-et-des-Lacs.

Lancé l’année dernière, ce financement a permis la réalisation de 12 projets originaux et diversifiés allant de la lecture sur l’herbe pour les tout-petits aux cuisines collectives pour les adultes. Sport, création, culture, art textile et musique furent entre autres différents moyens mis de l’avant pour faciliter et encourager la persévérance. Les projets peuvent être découverts via la page Facebook de la fondation

Le financement pour volet collectif est accessible aux membres du personnel du CSS qui interviennent auprès d’élèves jeunes ou adultes, des écoles, des centres et des services de garde. Pour ce faire, formulaires et règlements sont disponibles sur le site web de la fondation au www.cssfl.gouv.qc.ca/fondation sous l’onglet Demande d’aide - Appel de projets collectifs – Hiver 2024.