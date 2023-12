Plus de 7 700 visiteurs pour la 18e édition du Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent

Le Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent qui se déroulait à Rimouski a connu un franc succès du 30 novembre au 3 décembre, plus de 7 700 personnes y ont participé, soit 1 000 personnes de plus qu’à la précédente édition.

Cette 18e année de ce salon bioalimentaire organisé par l’Association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent a engendré des retombées économiques considérables pour les entreprises bioalimentaires de la région avec un chiffre d’affaires de 610 000 $, soit plus de 100 000 $ de plus qu’en 2022.

Un nombre record d’exposants ont présenté des produits en 2023. Pour l’occasion, 57 entreprises bioalimentaires de la région étaient sur place. La journée du samedi 2 décembre a connu un fort achalandage où près de 2 500 personnes sont allées à la rencontre des artisans.



Les visiteurs ont eu la chance de faire le plein de produits uniques pour le temps des fêtes. Il y en avait pour tous les goûts : des fromages fins aux charcuteries, en passant par les sauces et les assaisonnements, les boissons alcoolisées et plusieurs douceurs pour le temps des Fêtes.



«Grâce à votre investissement, les entreprises pourront respirer pour le reste de l’hiver. Avec la conjoncture actuelle, c’était pour certains l’occasion de rembourser leur marge de crédit. Un grand merci aux visiteurs d’être toujours présents et d’investir chez nous!», s’est exclamée Nicole Lavoie, directrice générale des Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

L’Association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent tient à souligner la contribution des nombreux bénévoles qui ont permis le bon déroulement du Marché, dont notamment les étudiants en technologie de l’architecture du Cégep de Rimouski ainsi que les étudiants du département de production animale du Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis.



Elle tient aussi à remercier les nombreux partenaires du Marché des Saveurs et des entreprises bioalimentaires.

Et pour ceux et celles qui n’ont pu y assister, l’Association donne le rendez-vous pour la prochaine édition du Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent : il se déroulera du 28 novembre au 1er décembre 2024.