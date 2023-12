Une histoire d’amour pour le 27e Téléradiothon de la Ressource

La Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ainsi que le Groupe Méga Scène dévoilent les détails de leur Téléradiothon, dont l’amour sera au centre de cette 27e édition.

Dans un premier temps, la population de la région de Rimouski est invitée au «Méga spectacle» qui aura lieu le samedi 13 janvier à 19 h 30 à la Salle Desjardins-Telus de Rimouski. Ce spectacle, sous la direction artistique de Nelson Minville, réunira sur scène Marc Déry, Guylaine Tanguay, Pépé et sa guitare, Renée Wilkin et le gaspésien Benny Jones.

Côté musiciens, les spectateurs seront choyés avec le Bizz Bizz Band. La directrice musicale rimouskoise Marie-Anne Arsenault sera entourée du guitariste Raphaël D’Amours, du batteur Marc Chartrain, de la pianiste Marie-Pierre Bellefeuille et de la choriste Julie Houde qui en est à son 14e Téléradiothon. Le guitariste et chanteur Martin Hogan et le Chœur Gospel de Rimouski viendront compléter cette distribution ainsi qu’un ensemble de cuivres. L’humoriste Marc-Antoine Lévesque sera de retour à l’animation de la soirée.

L’équipe de production profitera de ce spectacle pour saisir les meilleurs moments de la soirée et créer une émission de deux heures pour le Téléradiothon qui sera diffusé le dimanche 21 janvier entre 10 h et 20 h sur toutes les télévisions communautaires de la région.

Le Téléradiothon de La Ressource est l’événement de financement phare pour réaliser la mission d’aide aux personnes handicapées de l’organisme. L’objectif de 300 000 $ est rendu possible grâce à l’implication de partenaires fidèles dont le Groupe Méga Scène qui est partenaire depuis les débuts du Téléradiothon. «Méga-Scène et la Ressource, une histoire d'amour depuis 27 ans. Le Méga spectacle est l'occasion parfaite pour toute notre équipe de témoigner notre reconnaissance face à la cause de La Ressource» mentionne Stéphane Mongrain, directeur général de l’entreprise.

Depuis 27 ans, c’est tout un territoire qui s’unit pour la cause. Chaque coup de pouce permet d’offrir du réconfort à des personnes vulnérables de la communauté, c’est ça «l’histoire d’amour entre les donateurs et nos membres et ceux et celles qui en prennent soin!»

Les billets pour le spectacle du 13 janvier sont disponibles à la billetterie de Spect’Art au 418 724-0800 au 25, rue St-Germain Ouest à Rimouski. Des billets sont aussi disponibles au bureau de la Ressource au 7-B, 5e Rue à Rimouski.