Plusieurs projets en cours à la MRC de Témiscouata en 2023

La MRC de Témiscouata a tenu sa dernière séance ordinaire de l’année, le 11 décembre où les membres ont pu aborder plusieurs projets en cours et en attente de réponses gouvernementales en début d’année 2024.

Parmi les sujets qui ont retenu l’attention en 2023, il y a bien sûr l’incertitude entourant la réalisation d’un projet d’investissement majeur à Saint-Michel-du-Squatec par le Groupe Lebel.

Ce projet représenterait un investissement privé de plus de 35 M$. Le préfet, Serge Pelletier, a informé les élus des démarches qui ont été faites par la MRC depuis plus d’un an dans ce dossier.

Malgré les réticences encore présentes de la part du ministère de l’Environnement, la MRC demeure convaincue que la réalisation du projet sur un terrain situé à l’extérieur du périmètre urbain et regroupant l’ensemble des activités du Groupe Lebel à Squatec, serait de nature à minimiser fortement les impacts environnementaux, et ce, en réalisant certains aménagements, notamment, au niveau de quelques cours d’eau. Une résolution en ce sens a été adoptée et sera acheminée aux différents ministères concernés.

Dans les autres sujets ayant retenu l’attention, il y a le dossier de construction ou de rénovation majeure du poste de la Sûreté du Québec. Depuis plus de 15 ans, la MRC souligne l’urgence de procéder à une nouvelle construction pour le poste de la Sûreté du Québec à Témiscouata-sur-le-Lac dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. Cette nouvelle construction permettrait d’avoir un bâtiment répondant aux normes actuelles d’espaces et de sécurités pour les opérations d’un service de cette nature. Une résolution a été adoptée en ce sens et sera acheminée au ministre de la Sécurité publique, à la Sûreté du Québec et la Société québécoise des infrastructures.

Pour conclure, le préfet en a profité pour déposer son bilan de mi-mandat : «Beaucoup de boulot a été accompli depuis le début de mon mandat, mais il demeure que plusieurs dossiers demandent impérativement l’appui du gouvernement du Québec et du soutien de notre députée, Amélie Dionne. Parmi ces dossiers, où le Témiscouata est toujours en attente, il y a bien sûr le dossier de la moule zébrée qui nécessite un soutien financier important pour mettre en place les infrastructures de lavage d’embarcation et de guérites automatisées. Le Témiscouata est également en attente d’une réponse gouvernementale en lien avec un projet d’habitation abordable qui a été soumis aux autorités à la fin de l’été. Finalement, des discussions et représentations auprès du Gouvernement du Québec et de la SEPAQ sont en cours afin de réaliser une piste cyclable faisant le tour du lac Témiscouata. Ladite piste traversera le secteur de la Grande Baie du Parc national, là, où la région espère la réalisation de la Phase II du Parc national du Lac-Témiscouata au plus tôt.»