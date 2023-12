La députée Amélie Dionne soutient les banques alimentaires de sa circonscription

Alors que de nombreuses familles font face à des préoccupations financières liées à l’augmentation du coût de la vie, la députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata apporte un soutien important de 16 000 $ aux six banques alimentaires de sa circonscription, juste à temps pour la période des fêtes.



«La hausse du coût de la vie a des conséquences dans de nombreux foyers et les demandes d’aide sont en hausse dans la région. Il est essentiel de nous soutenir mutuellement, surtout en cette période des fêtes. Les banques alimentaires jouent un rôle vital en offrant un soutien alimentaire aux familles qui en ont le plus besoin et il est important de contribuer à cet effort collectivement», souligne Amélie Dionne



La députée souhaite saluer les efforts et le travail incontestable des banques alimentaires devant l’insécurité alimentaire. Ces organisations connaissent une pression accrue en raison de la situation économique difficile avec de nombreuses familles qui luttent pour répondre à leurs besoins alimentaires. Un montant de 3 000$ a également été octroyé à des organismes qui font la distribution de paniers de Noël, une initiative tout aussi importante qui vient en aide aux familles dans le besoin.

Les fonds alloués provenant du programme de soutien à l’action bénévole de la députée seront répartis entre les six banques alimentaires de la circonscription et différents organismes. Un soutien qui va permettre de les aider à renforcer leurs capacités à répondre à la demande croissante, en cette période de l'année.

Pour connaitre les banques alimentaires de la région de Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques, veuillez consulter la liste suivante :



Le Carrefour d'Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup

Place Gérard-Simon

9, rue Lafontaine

Rivière-du-Loup, QC, G5R 2Z4

418 867-5735



Les Cuisines collectives de Cabano

771, rue Villeneuve

Témiscouata-sur-le-Lac, QC, G0L 1E0

418 854-9316



Les Cuisines collectives de Dégelis

454-A, avenue Principale

Dégelis, QC, G5T 1M9

418 853-3767



Les Cuisines collectives du Haut-Pays

75-D, rue Principale

Lac-des-Aigles, QC, G0K 1V0

418 779-2731



La Petite bouffe des Frontières de Pohénégamook

524-1, rue de la Fabrique

Pohénégamook, QC, G0L 1J0

418 893-2626



Croc-Ensemble des Basques

25, rue Pelletier

Trois-Pistoles, QC, G0L 4K0

418 851-6049