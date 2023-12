Un lot de 3 M$ remporté à Saint-Cyprien

Le 17 octobre dernier, la MRC de Témiscouata et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) ont coorganisé une formation portant sur la remise en culture des terres agricoles dévalorisées (TAD). L'événement, tenu au Témiscouata, a rassemblé plus d’une trentaine de participants venant de partout au Bas-Saint-Laurent. ...