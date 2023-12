Formation sur la remise en culture des terres dévalorisées au Témiscouata

Le 17 octobre dernier, la MRC de Témiscouata et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) ont coorganisé une formation portant sur la remise en culture des terres agricoles dévalorisées (TAD). L'événement, tenu au Témiscouata, a rassemblé plus d’une trentaine de participants venant de partout au Bas-Saint-Laurent. Cette formation s’adressait aux producteurs agricoles, aux représentants des Clubs conseils, aux propriétaires terriens et différents intervenants du milieu agricole.

France Bélanger, du MAPAQ, était l'experte invitée de cette journée. Agronome avec près de 40 ans d'expérience et particulièrement compétente en remise en culture des terres en friche, elle est devenue une référence incontournable dans ce domaine.

Afin de bien comprendre l’évolution des friches et les étapes de remise en culture, deux terres agricoles ont été visitées, soit une première à Saint-Eusèbe et une seconde à Témiscouata-sur-le-Lac.

«Celles-ci sont des exemples concrets du succès du «Programme incitatif à la remise en cultures des terres agricoles dévalorisées» de la MRC de Témiscouata. En effet, ces deux producteurs agricoles ont entamé des travaux sur une superficie totalisant 19,55 hectares, ce qui représente plus de 20 terrains de football», a souligné Chantal Ouellet, conseillère en développement agricole et agroalimentaire à la MRC de Témiscouata.

Pendant la formation, France Bélanger a souligné l'importance des bonnes pratiques agronomiques, y compris dans la gestion des plantes adventices et l'entretien de la santé des sols, et de bien drainer et chauler les terres, pour obtenir une remise en culture durable. De plus, elle a donné de nombreux conseils concernant la réduction des GES dans les différentes opérations de défrichage.

Ce fut une journée qui a su informer et motiver les participants, en offrant une plateforme d'apprentissage et de partage de connaissances essentielles. La MRC de Témiscouata tient à remercier France Bélanger pour le partage de ses connaissances, mais également la Ferme Jimmy Moreau et la Ferme Loudaine pour leur accueil.