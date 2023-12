Dossier de plainte : Saint-Antonin fait une mise au point 

La Ville de Saint-Antonin tient à informer ses citoyens et citoyennes de la situation qui prévaut au sein de ses travailleurs, personnel-cadre et élus municipaux.

Au mois d’août 2023, des informations concernant une plainte émise auprès de la CNESST ont été avancées et répandues dans la ville et la région. Cette dénonciation de la CSN, faite sur la base individuelle et personnelle d’un employé, a soulevé plusieurs questionnements.

Dans les faits, des rencontres se sont déroulées conjointement avec les parties syndicale et patronale entre les mois d'août et d'octobre 2023. Non recevable en tant que plainte, la CNESST a recueilli les faits dénoncés, étudié la situation et procédé à des recommandations à l’intérieur de son mandat qui se voulait préventif et non punitif.

Dans le rapport d’intervention émis le 17 octobre 2023, des avis de corrections ont été émis. Les correctifs demandés concernent la formation aux membres du personnel sur les risques psychosociaux; l’adoption d'une politique en matière de prévention des risques psychosociaux; la formation des employés à la suite de l’adoption de la politique en matière de prévention des risques psychosociaux et l’élaboration d'un document définissant les rôles et responsabilités des travailleurs, personnel-cadre et élus municipaux.

À la suite de cette démarche, la Ville termine donc son processus de conformité recommandé par la CNESST et confirme la présence d’un climat de travail adéquat pour ses travailleurs, personnel-cadre et élus municipaux.