Revitaliser les territoires avec un soutien de 75 M$

Le gouvernement du Québec lance le programme Développement économique pour l’aide à la redynamisation des territoires (DÉPART). Cette initiative, dotée d’une enveloppe de 75 millions de dollars, vise à diversifier et à renforcer les activités des entreprises afin de revitaliser 25 municipalités régionales de comté (MRC) du Québec, dont celles MRC des Basques et du Témiscouata jusqu’au 31 mars 2026.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina, et la députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, en ont fait l’annonce ce 11 décembre.

Le programme sera administré par Investissement Québec, mandataire du gouvernement. Il s’adresse aux petites ou moyennes entreprises et aux entreprises collectives situées dans les MRC se trouvant dans le dernier quintile du classement selon l’indice de vitalité économique des territoires de l’Institut de la statistique du Québec,

les MRC de la région administrative de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, les MRC des Appalaches et du Granit et les communautés autochtones à proximité du périmètre territorial des MRC admissibles.

«Les PME sont névralgiques pour nos communautés. Avec le programme DÉPART, on leur offre des moyens pour réaliser leurs ambitions. Le gouvernement facilite ainsi l’accès au financement des entreprises situées dans les territoires visés afin de leur permettre de renforcer et de diversifier leurs activités. On s’inspire de ce qui fonctionnait dans certains programmes précédents pour en faire bénéficier à d’autres régions du Québec, dont les MRC de La Matapédia, des Basques, de Témiscouata, de La Matanie et de La Mitis, de manière à soutenir leur vitalisation», a souligné Mme Blanchette Vézina.

DÉPART s’inscrit dans la continuité des objectifs du Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR) et des quatre fonds de diversification économique mis en place par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. Ces fonds sont échus depuis le 31 mars 2023. L’aide financière attribuée aux PME prendra la forme d’une contribution non remboursable d’un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 150 000 $ par projet.

«Grâce à DÉPART, les entreprises des territoires ciblés pourront diversifier leurs activités afin d’améliorer l’indice de vitalité économique de leur MRC. Les PME jouent un rôle clé dans le développement économique de notre région, et ce programme répondra directement à leurs besoins», a indiqué la députée Rivière-du-Loup - Témiscouata.