«J’ai visité chaque adresse» -Jean-Marc Bergeron

Le candidat au poste de conseiller du district 5, Jean-Marc Bergeron, partage avoir terminé de visiter chaque adresse du secteur une semaine avant l’élection partielle du 10 décembre. Le vote en présentiel aura lieu au Centre récréatif PGR situé au 201 rue Jacques-Dubé de 10 h à 20 h.

Le natif du quartier Notre-Dame-du-Lac indique que cette tournée fait preuve de sa disponibilité à effectuer le poste de conseiller. «Déjà bien avant le vote par anticipation du 3 décembre, j’avais livré en personne mon feuillet électoral dans le district en entier, rue par rue, porte par porte. J’aurais pu poster ce feuillet, mais, selon moi, la présence sur le terrain est primordiale et essentielle», croit-il.

Ayant grandi et connaissant l’historique du quartier, il indique être en très bonne mesure de représenter les citoyens du secteur. Sa retraite lui permettrait d’encore mieux effectuer ce rôle d’après lui.

«Dès fin octobre à l’annonce de l’élection, je me suis senti appelé par conscience et désir d’aider le district, le quartier, la ville, et ce, avec cœur, intégrité, respect. Ce que j’entends de la majorité citoyenne c’est qu’elle va maintenant de l’avant positivement. Je souhaite simplement favoriser le juste développement de Témiscouata-sur-le-Lac dans le but de prospérer en harmonie et solidarité», souligne M. Bergeron.

Cette élection est sa quatrième tentative d’intégrer le conseil municipal.«Je suis là pour les bonnes raisons : afin d’aider notre ville à devenir encore plus unie et meilleure. J’ai à cœur l’équité et notre entière communauté. J’y crois. Travaillons ensemble», a-t-il conclu.