Le Fonds Jeunesse Témiscouata remet 14 750 $ en bourses

Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata (CJET) a présenté, le 29 novembre, la 27e remise des bourses du Fonds Jeunesse Témiscouata. Cette initiative témiscouataine vise à favoriser la venue et le retour de jeunes diplômés,puis à bonifier et à reconnaître le démarrage de jeunes entreprises par l’attribution de bourses variant entre 250 $ et 1 000 $.

Lors de ce gala tenu au BeauLieu Culturel du Témiscouata, 23 bourses ont été distribuées à des jeunes dans les catégories Stage de formation et Bienvenue. Un montant total de 14 750 $ a été distribué lors de la soirée. Notons que depuis sa création, le Fonds a versé 1 180 bourses pour une somme totalisant 467 475 $.

Selon Stéphanie Gauthier, membre du Conseil d’administration du CJET : «En investissant dans la jeunesse du Témiscouata, nous ne faisons pas simplement un geste philanthropique. Nous investissons dans la pérennité de notre communauté, dans la vitalité de notre économie et dans la création d'un environnement propice à l'épanouissement professionnel de nos jeunes travailleurs. Notre région a besoin de leur énergie, de leur créativité et de leur passion pour prospérer.»