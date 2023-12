La Fabrique de Saint-Antonin partenaire de la Fondation Maurice Tanguay

Pour l’année 2024, la Fabrique de Saint-Antonin devient ambassadrice pour la vente de billets de la maison de la Fondation Maurice Tanguay. Contribuer à la fondation permettra donc aussi de soutenir la fabrique dans ses activités.

En devenant ambassadeur pour la cause, la Fabrique de St-Antonin recevra une somme équivalente à 15 % du montant des ventes qu’elle réalisera. Comme la pratique religieuse est en baisse et que de moins en moins de personnes contribuent à la capitation, ce partenariat permettra d’amasser des fonds pour aider à défrayer les dépenses occasionnées par le maintien des services liturgiques et l’entretien des bâtiments.

Des billets donnant trois chances de gagner sont disponibles en version papier au presbytère de Saint-Antonin. Il est aussi possible de se procurer des billets numériques en formule une chance, trois chances ou vingt chances. Seulement 195 000 billets sont en circulation. Pour en savoir plus il faut se rendre au : https://fondationmauricetanguay.com/panier/?ref=fabstantonin

Deux préétirages sont prévus : le 26 avril pour attribuer 5 prix et le 6 septembre pour attribuer 10 prix. Le grand gagnant de la Maison sera sélectionné le 15 septembre parmi les 15 gagnants qui auront préalablement gagné un prix secondaire. Le gagnant aura le choix entre le Prix Maison partout au Québec (valeur de 985 000 $ taxes incluses ou le Prix Argent de 750 000 $).

Les membres de la Fabrique espèrent que les gens participeront en grand nombre à cette levée de fonds. Pour toute question, il faut communiquer avec Jolyne au presbytère de Saint-Antonin au 418 862-4301.