Plan nature 2030 : les acteurs régionaux se mobilisent pour la biodiversité du Bas-Saint-Laurent

Le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) a orchestré avec succès le Rendez-vous de la biodiversité : la consultation régionale, qui portait sur les priorités du Plan Nature 2030 du gouvernement du Québec. L'événement s'est tenu le 26 octobre à Rimouski et a rassemblé plus de 60 représentants d’organisations variées, déterminées à organiser et prioriser les prochaines étapes pour conserver la biodiversité bas-laurentienne.



Pour l’élaboration de son Plan, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a entrepris une démarche consultative dans l’ensemble des régions de la province. Les Conseils régionaux de l’environnement (CRE) ont ainsi été mandatés par le MELCCFP pour planifier les consultations dans leur région respective. La consultation du Bas-Saint-Laurent, organisée par le CREBSL a démontré l'engagement de la communauté envers la protection de la biodiversité et son désir de participer activement à la mise en œuvre d’actions concrètes.



La consultation a débuté par une allocution de la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette-Vézina. Une présentation du portrait de la biodiversité régionale a suivi et la journée fut ensuite structurée autour des quatre axes proposés dans le Plan Nature soient : Protéger et restaurer la biodiversité afin d'assurer la résilience des écosystèmes et bonifier l'accès des Québécois à la nature, Encourager les pratiques durables qui favorisent la biodiversité, Agir sur les facteurs indirects de la perte de biodiversité en faisant participer l'ensemble des acteurs à tous les niveaux et Collaborer avec les communautés autochtones et la société civile pour conserver la biodiversité.

Les cibles proposées par le gouvernement pour chacun des axes ont été abordées dans des ateliers participatifs. Ces échanges ont porté sur le choix des cibles, les manières de les bonifier, leur concrétisation dans la région et enfin l’identification des acteurs clés pour leur réalisation. La consultation s'est clôturée par une séance plénière où les défis propres à la région et les priorités d'action et d'engagement ont été mis en avant. La programmation suggérée a ainsi permis aux participants de contribuer activement en partageant leurs idées, leurs préoccupations et leurs recommandations sur la manière de mettre en œuvre les cibles du Plan Nature 2030 à l’échelle bas-laurentienne.



Le CREBSL tient à remercier tous les participants, les intervenants, et les partenaires qui ont contribué au succès de cette mobilisation régionale. Les résultats de cette journée seront transmis au ministère. La version finale du Plan Nature 2030 sera annoncée par le gouvernement en avril 2024.



À noter qu’en parallèle des consultations organisées par les CRE du Québec, une consultation en ligne destinée au grand public a été tenue par le MELCCFP, du 27 septembre au 25 octobre.