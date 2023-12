Promutuel Assurance du Lac au Fleuve remet 318 000 $ à plus de 60 organismes

Au terme de la 6e édition de l’initiative «Au cœur de votre collectivité», Promutuel Assurance du Lac au Fleuve annonce qu’elle remettra 318 000 $ à 62 organismes communautaires pour la réalisation de projets porteurs pour les communautés situées sur son territoire. Pour la région du Kamouraska, ce sont 13 organismes qui recevront un total de 59 000 $.

«Dans toutes les régions, les organismes communautaires sont un maillon essentiel à la qualité de vie de nos concitoyens. Dans le contexte économique actuel, les besoins sont encore plus criants. Notre Mutuelle est donc très fière d’appuyer le travail de ces bénévoles qui ne cessent de multiplier les efforts pour faire une différence au quotidien», a souligné la présidente du conseil d’administration, Martine Thériault.

En 2022, un volet Coup de cœur a été ajouté afin de faire rayonner les organismes au sein de la communauté, en plus de leur apporter une aide supplémentaire pour la réalisation de leur projet. À l’issue des délibérations du jury, cinq projets par région ont ainsi été soumis au vote du public afin de déterminer un Coup de cœur dans chacune des régions en concours.

Pour la région du Kamouraska, le Coup de cœur 2023 revient au Fonds d’entraide de Kamouraska. Leur projet «À plein cœur pour les enfants et leurs familles au Kamouraska» permettra de donner accès à un camp de jour pour les enfants provenant de familles en situation financière défavorable. Dans sa mission, le Fonds d'entraide soutient les familles et les personnes en situation de pauvreté et agit là où aucune autre ressource ne peut combler le besoin. L’organisme recevra sous peu un montant additionnel de 5 000 $ qui l’aidera à concrétiser ce projet.

«Chaque année, c’est avec admiration et reconnaissance que nous constatons toute l’imagination et l’implication des organismes qui travaillent avec cœur sur l’ensemble de notre territoire. Les projets qu’ils proposent – nous en avons reçu plus d’une centaine cette année – sont variés et rejoignent tous les groupes d’âge. C’est un privilège d’aider ces organismes à répandre le bonheur autour d’eux», a conclu Pierre Raymond, directeur général de la Mutuelle.

Depuis l’instauration du programme en 2015, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve aura permis la réalisation de 324 initiatives en attribuant 1 178 000 $ aux organismes pour la poursuite essentielle de leur travail au sein de leurs communautés respectives.