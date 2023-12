Évaluation environnementale du projet de parc éolien Pohénégamook - Picard - Saint-Antonin – Wolastokuk 2

Un avis public concernant le début de l’évaluation environnementale du projet de construction du parc éolien Pohénégamook - Picard - Saint-Antonin – Wolastokuk 2 a été publié dans l’édition papier du journal Info Dimanche ce 29 novembre. La zone d’étude est chiffrée à 50 400,3 hectares.

Projet conjoint entre Énergies renouvelables Invenergy Canada et l’Alliance de l’Est, le parc prévoit la mise en place de 54 éoliennes d’environ 200 mètres et d’une capacité maximale de 300 MW sur le territoire des MRC de Rivière-du-Loup et Témiscouata. L’étude d’impact couvrira les trois phases du projet soit la construction, l’exploitation et le démantèlement.

Les personnes, groupes ou municipalités peuvent écrire au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour faire part d’enjeux que devrait aborder l’étude avant le 29 décembre à l’adresse internet suivante : https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3211-12-261.