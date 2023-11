Corridors cyclopédestres dans le parc Cartier : Rivière-du-Loup évaluera ses options

La Ville de Rivière-du-Loup envisage toujours de garnir le secteur de la nouvelle école primaire et de la rue des Plateaux, dans le parc Cartier, de corridors cyclopédestres afin de permettre aux élèves d’atteindre leur classe sécuritairement. Le projet sur la table est cependant dispendieux, alors aucune option n’est écartée par les élus.

Le maire Mario Bastille a dévoilé, le 27 novembre, que le projet qui prévoit l’aménagement de corridors piétonniers et cyclables est estimé à un peu plus de 2,6 M$, selon le prochain plan triennal des immobilisations. Un montant élevé que les élus ne sont pas convaincus de vouloir investir. Pour le moment, ils préfèrent faire preuve de prudence dans ce dossier.

Lundi, en séance du conseil municipal, les membres du conseil municipal ont autorisé le dépôt d’une demande au programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU). On espère mettre la main sur une somme d’environ 1 M$.

C’est l’octroi de cette subvention – et la hauteur de la somme accordée – qui déterminera finalement ce que l’administration municipale décidera d’investir ou non le moment venu.

«Le projet global, qui inclut tout le secteur de l’école et la rue des Plateaux, ça fait longtemps qu’on en parle, mais on va se garder une vitesse de reculons et tout dépendamment du montant qu’on aura, on va se réajuster», a déclaré le maire, lundi soir.

«Il ne faut pas s’alarmer avec [le 2,6 M$], a-t-il ajouté. On décidera quelle portion on fera avec les moyens qu’on aura à ce moment-là.»

Interrogé par les journalistes par la suite, Mario Bastille n’a pas caché qu’il trouvait les estimations du projet élevées. Il a maintenu que les prochains mois permettront d’avoir une meilleure idée de ce qui pourra être réalisé. Plusieurs options sont sur la table.

«Je trouve que c’est beaucoup de sous. On trouve tous que c’est beaucoup de sous au conseil. Maintenant, la sécurité des enfants, c’est important», a-t-il dit.

«On sait qu’il y a des interventions rapides à faire, notamment sur la rue des Plateaux. Est-ce qu’un bon marquage au sol ou une intervention comme ça pourrait être satisfaisant? Tout cela sera évalué.»

Le projet de corridors cyclopédestres est discuté depuis plus d’un an. La Ville a toujours soutenu que les nouveaux aménagements allaient permettre de faciliter les déplacements des élèves, d'accroître leur sécurité et d’améliorer la vie de quartier.