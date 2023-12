Pourquoi emballe-t-on les cadeaux de Noël?

L’une des traditions de Noël les plus appréciées est d’offrir des cadeaux. Or, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on les emballe?

HISTORIQUE

Dans la Chine ancienne, les cadeaux monétaires étaient emballés dans des enveloppes en papier. Au 8e siècle, une tradition appelée « tsutsumi » a vu le jour au Japon. Les cadeaux étaient alors emballés dans un tissu ornementé pour symboliser le respect et l’appréciation envers le destinataire.

L’emballage moderne trouve son origine dans l’Angleterre du 19e siècle. Les Victoriens enveloppaient les cadeaux dans du papier décoratif et les attachaient avec des rubans. Ils pensaient que l’emballer joliment témoignait du soin et de l’attention apportés au présent, et exprimait l’amour et les bons vœux.

SYMBOLISME

D’un point de vue symbolique, l’emballage des cadeaux suscite surprise et émerveillement, puisque les destinataires les déballent avec enthousiasme, impatients de découvrir ce qui se cache à l’intérieur. En outre, l’emballage souligne l’importance de la présentation, la valeur accordée au destinataire et la délicatesse du geste.

Vous avez trouvé tous les cadeaux sur votre liste d’achat? Prenez soin de les emballer de belle façon pour montrer à vos proches combien vous tenez à eux!